Trofeo Il Miglio a Fanelli Ciclismo show in Vallata

Domenica si è tenuto l’VIII trofeo Il Miglio Città di Castel di Lama SS. Crocifisso, la gara ciclistica – categoria juniores – con l’alto patrocinio dei comuni di Appignano del Tronto e Castel di Lama. Questa edizione, organizzata dall’associazione culturale Il Miglio e da Asd Ciclismo e Solidarietà, ha visto come protagonisti 129 giovani corridori in rappresentanza di 25 squadre, tra cui una della Repubblica Ceca. Quest’anno, il sindaco di Appignano Sara Moreschini ha dato il via alla competizione ciclistica, con partenza presso il comune di Appignano del Tronto. Prima dell’inizio della corsa, insieme alle famiglie e ai giovani atleti, si è reso omaggio ai quattro angeli di Appignano: Eleonora, Alex, Davide e Danilo, vittime di una strage di 17 anni fa, ma sempre nei cuori dei cittadini della vallata. Il premio, valevole anche per l’assegnazione del campionato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo, è stato vinto dal campione regionale Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese), dopo un lungo percorso di 111 chilometri tra le splendide, ma faticose per temperatura e altimetria, colline di Castel di Lama e Appignano del Tronto e un duro testa a testa con il campione Daniele Chinappi (Vangi Sama Ricambi Il Pirata). Con un breve distacco, in terza posizione, il traguardo è stato tagliato da Jacopo Gioia (Unipolglass Centri Cristalli Auto) e in quarta piazza da Raffaele Tela (Team Fortebraccio), vincitore del trofeo nel 2021.