Tragedia a Porto d’Ascoli dove un uomo, non ancora cinquantenne, nel primo pomeriggio di ieri è stato trovato morto nel suo letto. La vittima è Gregorio Di Giacobbe ed abitava da solo in un appartamento in via Susa, una traversa di via Torino. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata la sorella. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno aperto l’accesso al personale del 118 ed i carabinieri della locale stazione. L’uomo era a letto ormai privo di vita stroncato, probabilmente, da un improvviso malore. Il medico della Potes di San Benedetto non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso verificatosi qualche ora prima. I vicini di casa, infatti, l’avevano visto rientrare nel suo appartamento verso le 9,30 del mattino. La salma dell’uomo è stata lasciata in casa a disposizione dei familiari per il rito funebre.