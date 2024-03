Turismo, buoni numeri per Pasqua. A Cupra doppia festa con San Basso

Piovono prenotazioni per la prossima stagione estiva secondo gli addetti del settore, ma anche per Pasqua vi sono già segnali molto positivi. A Cupra Marittima si prevede una sorta di exploit grazie ai campeggi. Si parla di centinaia e centinaia di arrivi come afferma Milva Ricci, che è anche presidente dell’Acot, associazione cuprense degli albergatori.

Tutto completo al camping Calypso per assistere all’apertura da favola dal titolo "Alice nel paese delle meraviglie". Con una cornice ispirata alla celebre fiaba, gli ospiti di tutte le età avranno la possibilità unica di incontrare dal vivo Alice, il Cappelaio Matto, la Regina di Cuori, e i gemelli più dispettosi di tutti i tempi, Pinco Panco e Panco Pinco, oltre che all’immancabile mascotte Caly. Come diceva il Gatto del Cheshire, a volte "tutti quanti siamo matti qui" e in un mondo che spesso viene preso troppo sul serio, chi non vorrebbe scivolare via in una realtà dove l’unico limite è la propria immaginazione? Insomma l’invito è a non aspettate che il Bianconiglio vi avvisi che siete in ritardo per il Paese delle Meraviglie! Tutto accade a Cupra Marittima, dove a Pasqua e Pasquetta si festeggia il patrono San Basso. Il programma religioso inizia domenica prossima con la benedizione delle palme e la processione dal paese alto fino a piazza Possenti, poi venerdì Santo la processione del Cristo morto, per arrivare al primo aprile con la processione al mare con la reliquia del Santo e il 2 aprile con la Pasqua del malato a cura dell’Unitalsi. Le manifestazioni civili si terranno il primo aprile con l’arrivo della Banda città di San Benedetto, la tradizionale gara di "ngiucchetta", la gara podistica con la camminata ludico motoria. Alle 15 "Kalù Stripp show in piazza Possenti, alle 16 esibizioni di ballo a cura di "Planet Dance 2000" alle 17 Max Pezzali 883 tribute band, alle 20 "The Crosswalkers altro tribute band e infine lo spettacolo pirotecnico alle 22,30.

Marcello Iezzi