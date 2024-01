Turismo, missione in Ungheria

‘La forza dell’insieme’ è il segreto di ogni successo. Con questo scopo i rappresentanti dell’associazione AgriturAso, Marca Fermana e Associazione Tema, hanno raggiunto le città di Varpalota e Jasd situate nella contea di Veszprem, nell’Ungheria nord occidentale, per stringere legami di scambio turistico culturale con il Fermano. L’iniziativa a firma di AgriturAso, presieduta da Roberto Ferretti, ha infatti trovato il fattivo coinvolgimento del presidente di Marca Fermana, Luca Pezzani e dell’associazione Tema Giancarlo Fermani, accompagnati da Simone Lilla, in rappresentanza di Marca Fermana e AgriturAso. Proprio l’AgruturAso, infatti, porta avanti da anni la sua attività di promozione turistica radicata nel ‘turismo relazionale’ con città estere, mentre è noto l’impegno di Tema nella presenza culturale Fermana all’estero. Nuova invece e fedele alle promesse fatte in nome della promozione turistica del territorio, è la presenza di Marca Fermana, per la quale Pezzani ha anticipato impegno volto a raccordare le attività culturali proposte dalle associazioni e dai Comuni di Marca e farne turismo destagionalizzato, dilatato nel tempo, di ampio respiro territoriale e basato su scambi di conoscenza di luoghi, cultura e tradizioni. Nei giorni di permanenza in Ungheria, la delegazione ha incontrato rappresentanti istituzionali e delle associazioni locali, portando a casa il primo risultato. "Partiamo con una programmata attività di scambio a partire da febbraio – dice Ferretti –. Ottimo il lavoro mirato allo sviluppo del turismo".

Paola Pieragostini