Turismo, servizio alla coop Opera

La città di Ripatransone punta sempre più al turismo, grazie al patrimonio storico, artistico e museale che sono di una certa rilevanza tra i più importanti delle Marche. Ora il Comune, non essendo in grado di offrire un adeguato servizio di accoglienza con il proprio personale, ha deciso di affidare l’attività alla cooperativa sociale "Opera Onlus" di Urbino mettendo in bilancio una somma di circa 80 mila euro per gli anni 2024 e 2025, Iva inclusa. L’amministrazione, che ha in progetto la crescita turistica della città, ha ritenuto essenziale di sostenere la domanda attraverso una solida gestione delle strutture culturali e turistiche cittadine, al fine di renderle fruibili e, quindi, di supportare turisti e cittadini nella visita. L’Ufficio Turistico cittadino assume un ruolo centrale quale front-office per l’assistenza ai visitatori per la gestione delle strutture museali. Sembra invece segnare il passo il progetto di "Albergo diffuso", ma questo non dipende solo dal Comune.