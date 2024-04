Tutti gli alunni alla scuola Speranza. La riapertura dopo anni di lavori

Dopo quasi 7 anni di ’tribolazioni’ per bambini, famiglie, direzione scolastica e amministratori comunali, da oggi tutti gli scolari delle elementari ’Giuseppe Speranza’, sono rientrati nello storico edificio completamente ristrutturato e a norma antisismica. Oggi sono tornate in sede anche le ultime tre classi che erano rimaste nei locali della biblioteca comunale, alle quali sono state assegnate le aule nel piano rialzato nella parte est dell’edificio. Durante le vacanze di Pasqua, infatti, il comune ne ha approfittato per far intervenire l’impresa di pulizia e trasportare banchi e sedie delle classi dalla biblioteca alla scuola. Si è trattato di un lavoro davvero importante e che ha reso sicuro, anche sotto il profilo anti sismico, un edificio costruito nei primi anni del 1900. Vi sono stati investiti 2,5 milioni di euro con due grandi appalti. Nei giorni scorsi è stato riaperto anche il passaggio interno per raggiungere la mensa scolastica che si trova nel piano seminterrato, mentre prima nell’ora di pranzo i bambini dovevano passare dall’esterno. Riaperto anche l’ingresso sul versante est dell’edificio, la cui zona era stata a lungo interessata dai lavori di consolidamento dei solai frutto del secondo appalto di circa un milione di euro.

"Adesso la scuola è perfettamente funzionante e sicura – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Manca solo la sistemazione degli spazi esterni, in particolare del parco delle Rimembranze. Al momento non ci sono finanziamenti per intervenire, quindi cercheremo di farlo con le nostre risorse economiche e il nostro personale". Si è trattato di un lavoro molto lungo e impegnativo, iniziato con il primo appalto, per la sostituzione del tetto di cemento armato con quello di legno, nel giugno del 2017, mentre il secondo appalto, per il consolidamento dei solai lato est, era avvenuto nel 2022.

Marcello Iezzi