Tutti in maschera nei paesi. Quanti eventi nel Piceno

Il Carnevale entra nel clou anche negli altri Comuni del Piceno. Oggi, ad esempio, nelle frazioni acquasantane di Pozza e Umito, rivivrà la tradizione degli Zanni. Dalle 14.30 verrà riproposto lo storico corteo con protagonista la maschera caratteristica, che effettuerà nove tappe lungo il percorso, a partire da Pozza. Previsti anche dei punti ristoro lungo la strada Provinciale. Gli Zanni, con i loro alti copricapi ricoperti di strisce colorate e la spada, detta staiola, che rappresenta le due facce del bene e il male, sono personaggi del teatro comico dell’antica Roma. Il nome di Zanni, come Zuan, è una versione veneta del nome Gianni, un nome molto diffuso nel contado veneto-lombardo.

Domani, poi, l’attenzione si sposterà su Comunanza. Nel pomeriggio, grazie all’impegno della Pro Loco, andrà in scena la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese. Partendo da piazza delle Terme Romane, il corteo attraverserà anche viale Trieste, viale Dante e viale Ascoli fino a giungere in piazza Garibaldi, dove a tutti verranno offerte le tradizionali frappe e altri dolci tipici carnascialeschi. La serata di lunedì, sempre a Comunanza, sarà invece dedicata alla sola sfilata dei gruppi mascherati all’interno del palazzetto dello sport, a partire dalle 21.30. Grande attesa, infine, anche per il Carnevale Storico di Castignano. Stasera, nella struttura polifunzionale di contrada Galvoni, ci sarà il ‘Veglionissimo Mascherato’, dalle 22: prima si esibirà la band ‘Spaghetti a Detroit’, poi sarà la volta di Simon Dj. Restando a Castignano, martedì verrà riproposta la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo borgo Garibaldi, dalle 15. Alle 19, infine, la partenza da Piazza Umberto I della secolare sfilata dei moccoli. Gran finale, martedì, con il veglione in piazza.

Matteo Porfiri