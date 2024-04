Ugl all’attacco:: "Accertamenti irragionevoli"

La battaglia contro la tassa di Bonifica conosce un’altra fase; l’Agenzia dell’entrate e riscossione sta inviando in questi giorni dei preavvisi di fermo amministrativo. Il motivo del provvedimento il mancato pagamento della tassa di Bonifica. "Un accanimento – dichiara la segreteria provinciale dell’Ugl e il comitato No Tassa Bonifica ValTronto ValdAso – assolutamente irragionevole ed assurdo in termini di giustizia. I cittadini, gli agricoltori, i terremotati non sono evasori, sono parte lesa. E’ il Consorzio di Bonifica Marche che non ha redatto il Piano generale di bonifica e senza bonificare alcunché pretende, senza diritto, una gabella che passa sulla testa di cittadini, agricoltori, terremotati. Le migliaia di sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Ascoli, che annullano le cartelle esattoriali del Consorzio di Bonifica Marche stanno lì a dimostrare che non sono i cittadini ad evadere il contributo di Bonifica, ma è il Consorzio a non aver diritto ad esigere il contributo".