Ultimo tratto da completare Corso Trento e Trieste, focus in zona Prefettura

Ultimo atto dell’Arengo per l’importante e complessa opera di riqualificazione di corso Trento e Trieste. Il cantiere volto a favorire l’intervento su una delle arterie più importanti del centro storico e della città avanza verso la fase conclusiva. Esattamente quella che si sviluppa da piazza Simonetti risalendo fino all’intersezione con via XX Settembre e l’inizio di piazza Arringo. Ora i lavori sono entrati nel vivo proprio nella zona sud che si sviluppa da palazzo San Filippo, dove risulta collocata la Prefettura nonché la sede della Provincia. Anche qui, come avvenuto nei tratti precedenti, si sta procedendo all’allestimento delle nuove lastre che andranno a comporre la nuova pavimentazione in pietra lavica.

Nel frattempo il cantiere programmato continua ad avanzare verso l’ultimo tratto che vedrà ùin atto l’intervento col quale si abbraccerà la prima parte del corso. Tra svariati ostacoli incontrati nel corso dei lavori effettuati nell’ultimo anno, quindi si prevede che l’ultimazione dell’opera possa avvenire non prima dell’inizio del prossimo autunno.

Nel frattempo l’amministrazione comunale con l’ordinanza dirigenziale numero 489 ha stabilito, a partire dalla giornata di ieri, la nuova regolamentazione della circolazione prevista per favorire l’avanzamento e il successivo completamento dei lavori sull’importante arteria del cento storico.

Nello specifico nella parte sud del corso sarà interdetto il transito veicolare introducendo il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Trento e Trieste nonché piazza Simonetti fino all’incrocio con via XX Settembre (inclusa via Cino Del Duca) al fine di favorire le manovre di accesso e uscita dei mezzi pesanti impiegati nelle operazioni di cantiere. Per quanto riguarda invece la zona nord, sarà riaperta la viabilità veicolare tra piazza Santa Maria Intervineas e la parte che si sviluppa fino a via Giudea con regime di strada senza uscita a doppio senso di circolazione.

A tutto questo si aggiungerà la revoca del divieto di accesso e dell’obbligo di andare dritto posto in via Lungotronto Bartolomei all’incrocio con piazza Santa Maria Intervineas.

Tra le modifiche alla viabilità in programma, anche la revoca del divieto di accesso posto all’intersezione con via Ceci con il contestuale obbligo per gli automobilisti di svolta a sinistra.

Infine a piazza Arringo avverrà la realizzazione di una corsia provvisoria riservata all’accesso dei mezzi autorizzati e diretti all’edificio che ospita la Prefettura con accesso previsto sempre percorrendo via XX Settembre e con successiva svolta in via Minucia. Insomma, un ultimo sforzo per vedre finalmente completata un’opera che la città aspettava da anni.

Massimiliano Mariotti