Un altro cane in trappola. Salvato dai vigili del fuoco

Castel di Lama, cane resta intrappolato da un laccio, salvato dai vigili del fuoco. E’ l’ennesima disavventura che vede protagonista un povero animale e che pone molti dubbi: prima fra tutti come mai nel territorio di Castel di Lama, in particolar modo lungo il torrente Lama, vengono utilizzati queste trappole con tanta disinvoltura? Non si tratta del primo caso, nell’ottobre del 2023, gli agenti della Polizia locale di Castel di Lama, su segnalazione di alcuni cittadini, erano riusciti a mettere in salvo un cagnolino che era caduto in una trappola per animali selvatici. I lamenti del povero animale avevano richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno dato l’allarme.

Ieri, si è ripetuto lo stesso copione: intorno alle 10, nella frazione di Cerreto, sempre su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli, per liberare un cane di grossa taglia rimasto intrappolato in un laccio. Il cane è stato salvato e consegnarlo al personale dell’Ast. E’ ora di farsi alcune domande che meritano risposte: si chiede l’aiuto delle forze dell’ordine, in particolare della polizia provinciale, per capire cosa sta accadendo. Quei luoghi sono patrimonio di tutti, è tradizione a primavera scendere lungo il torrente alla ricerca delle giunchiglie, che crescono spontaneamente, in molti lo fanno, famiglie e bambini e non si può pensare che disseminati lungo i sentieri ci siano delle trappole.

