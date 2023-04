Un altro incidente sull’Adriatica

Il tratto di statale Adriatica a sud di San Benedetto, tra l’incrocio con via Bianchi e via Voltattorni, poco più di 200 metri lineari, continua ad essere teatro di incidenti stradali, talvolta anche gravi. Il più volte è stata sollecitata la realizzazione di una rotatoria a "banana" tra via Santa Lucia e via Bianchi, idea che sembra essere stata scartata, ma intanto gli incidenti fioccano. L’ultimo alle due della notte fra giovedì e venerdì. Vi sono rimasti coinvolti un’autovettura ed uno scooter, il cui conducente, cadendo, ha subito traumi di media gravità. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes-118 che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al vicino Ospedale. Per i rilievi di legge è arrivata una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità. La circolazione veicolare non ha subito particolari disagi, considerata l’ora in cui il traffico era piuttosto scarso.