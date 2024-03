Un convegno sul destino dell’Appennino centrale

"Dal sisma alla rinascita, il modello dell’Appennino centrale" è il titolo del convegno che si terrà ad Ascoli oggi alle ore 10, presso la Cartiera Papale. È prevista la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del commissario sisma 2016 Guido Castelli, del presidente dell’Uncem, Marco Bussone, del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. L’incontro rappresenta l’occasione per fare il punto sulle politiche di sostegno per il rilancio dei borghi del cratere marchigiano colpiti dal sisma del 2016 e sulle numerose azioni intraprese. Alcuni dei progetti finanziati, o già realizzati, verranno presentati e descritti dai sindaci di quei territori dove la montagna può contribuire in modo decisivo alla valorizzazione del ricco patrimonio storico, culturale e naturistico. Attraverso l’attività della struttura commissariale sisma, che coordina il processo di ricostruzione materiale e di riparazione economica e sociale delle comunità, l’Appennino si propone sempre più come un laboratorio di sviluppo delle aree interne.