Un corso per capire le identità digitali

Il comune di Castorano promuove il corso ‘Pid e Cie, le nuove identità digitali’. Il corso, gratuito è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie all’uso delle identità digitali Spid e Cie. Durante il corso verrà illustrato cos’è un’identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online. Durante le esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al loro utilizzo. Per partecipare al corso non è necessario possedere alcuna competenza specifica. Ai partecipate si chiede solo di portare e usare il proprio dispositivo per le esercitazioni. Per prenotare è possibile chiamare il numero 073687132-1 Per sapere di più ai è possibile visitare il sito bussoladigitale.regione.marche.it Il corso si terrà domani dalle 15 alle 18, nella biblioteca comunale del comune. .