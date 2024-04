Un kit di sacchetti da usare il 25 aprile a Colle San Marco

Evitare che dopo la festa il pianoro di San Marco sia una discarica a cielo aperto. Con questo obiettivo venerdì 25 aprile, a Colle San Marco, Ecoinnova e Legambiente consegneranno un kit gratuito di sacchetti che i cittadini potranno utilizzare durante la permanenza nel parco e nel pianoro, tradizionale meta degli ascolani. Colle San Marco ospita il Sacrario in memoria dei partigiani caduti in guerra e in occasione della Festa di Liberazione è meta di migliaia di persone, soprattutto giovani, che organizzano bivacchi, tendopoli: alla fine rimangono quantali di rifiuti di ogni tipo gettati in ogni dove. La distribuzione del kit per la raccolta è stata promossa in collaborazione con il Comune di Ascoli, Ascoli Servizi Comunali, Marche Rifiuti Zero e Fiab e vuole sensibilizzare la cittadinanza sia sulla corretta differenziazione dei rifiuti sia sulla salvaguardia dell’ambiente, nello specifico di Colle San Marco. Sono soltanto quattro le regole da seguire: gettare i rifiuti negli appositi sacchetti, attenendosi con scrupolo alle istruzioni per la raccolta differenziata; rispettare e aiutare a far rispettare l’ambiente; conferire i sacchetti negli appositi contenitori o direttamente, se disponibili, agli ecovolontari; rivolgersi alla squadra di ecovolontari coordinata da Legambiente per qualsiasi dubbio o necessità.