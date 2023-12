Un monumento al Milite Ignoto a Monticelli. Ieri mattina in Largo delle Camelie è avvenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova stele dedicata al Milite Ignoto, al quale il consiglio comunale aveva già voluto conferire la cittadinanza onoraria recentemente. L’amministrazione nell’occasione è stata rappresentata dal vicesindaco Gianni Silvestri che ha portato i saluti anche a nome del sindaco Marco Fioravanti. Presente inoltre l’assessore Maria Luisa Volponi, il consigliere Emidio Premici e il segretario generale Vincenzo Pecoraro. L’opera è stata realizzata in collaborazione con la sezione di Ascoli dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS). Quest’ultima ha voluto così onorare i caduti civili di tutte le guerre. Nella targa è stata scolpita la seguente dicitura: "In onore di coloro che hanno dato parte di se stessi al Servizio reso. Prospettiva per la libertà et per l’unione fraterna".