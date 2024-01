Un museo per Vespasiani

Sorgerà a Ripatransone il Themvseo. Il museo di Mario Vespasiano sarà un centro d’arte contemporanea di respiro internazionale che sfiora i 1000mq di superficie espositiva con annesso un parco botanico che si estende per oltre 2.500mq. Mario Vespasiani e la sua musa Mara hanno deciso di recuperare un’intera area per realizzare un progetto che si pone come obiettivo di unire arte e natura poiché Mara e Mario ritengono che l’arte fruita in un ambiente naturale sia un modo privilegiato e, in futuro, indispensabile per favorire la piena comprensione del messaggio artistico, lo sviluppo della socialità e la crescita dell’intero territorio attraverso la cultura. Il museo si finanzia autonomamente attraverso la vendita delle opere di Mario Vespasiani, così ognuno potrà prendere parte attiva allo sviluppo del progetto. Ogni sostenitore riceverà la card personalizzata e gli sarà offerta la possibilità di figurare con nome e cognome nell’elenco generale dei benefattori.