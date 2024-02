Un nuovo marciapiede per collegare la Statale agli impianti sportivi

La sicurezza della viabilità e in particolare quella dei pedoni, è stata sempre al centro dell’amministrazione comunale di Cupra Marittima. Dopo il lungo marciapiedi realizzato per stralci sulla provinciale San Silvestro, che collega il popoloso quartiere, con annessa attività turistica, al centro del paese, ora arriva il progetto di realizzazione di un altro importante marciapiedi che collegherà la statale Adriatica agli impianti sportivi lungo la provinciale Montevarmine per Massignano. Un tratto di strada frequentato dai residenti del quartiere di via Piera della Francesca e dai giovani frequentatori dei campi di calcio. Una strada pericolosa che espone a rischi i pedoni e per la verità anche i ciclisti che avrebbero bisogno di un tratto di pista di circa un chilometro. L’amministrazione Piersimoni ritiene fondamentale porre rimedio a questa carenza, per cui ha commissionato all’ufficio tecnico la redazione di un progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento, affidato all’architetto Barbara Pasqualini. Il costo stimato dell’opera è di 120 mila euro e di questi, 100 mila trovano copertura nel bilancio del 2023 ed i restanti 20 mila saranno inseriti nel bilancio di previsione dell’anno in corso.