Un open day per l’asilo Kiriku

Il comune di Appignano del Tronto, si prepara ad organizzare l’Open Day del centro per l’infanzia Kirikù, che è in programma per sabato 4 maggio, dalle ore 10 alle 12. L’Open Day per il centro per l’infanzia è rivolto alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli per il prossimo anno scolastiìco. (Servizio educativo con pasto e sonno per bambini e bambine di età dai 12 ai 36 mesi). L’occasione sarà utile per visitare gli spazi e conoscere il progetto pedagogico del centro.

Per l’occasione sarà allestito un angolo con laboratori

per bambini e genitori. Un momento piacevole di conoscenza e scambio tra tutti i presenti,

adulti e bambini. L’amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a partecipare.