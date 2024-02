Un parco pubblico per Emanuela Loi

Un parco pubblico intitolato all’agente Emanuela Loi. Venerdì mattina a mezzogiorno in via Verdi, nel quartiere di Borgo Solestà, avverrà l’inaugurazione di uno spazio verde dedicato alla memoria della componente della scorta del Magistrato Paolo Borsellino che perse la vita il 19 luglio 1992 nell’attentato avvenuto a Palermo in via D’Amelio. L’iniziativa fortemente voluta dalla Questura di Ascoli e condivisa dal comune rientra nell’ambito di un percorso volto a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del sacrificio di quanti hanno immolato la propria vita per le istituzioni.