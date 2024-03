"Un problema che capita spesso. Sarebbe un sollievo per i familiari"

Il progetto dell’Aidaa punta a coinvolgere anche le imprese di pompe funebri. Nel Piceno, però, c’è un’agenzia che in passato si è già occupata di trovare una sistemazione a quegli animali lasciati ‘in eredità’ dai loro proprietari che purtroppo non ci sono più. Si tratta dell’impresa di Daniele Bucci, con sede a Roccafluvione. "Indubbiamente l’idea è ottima, si tratta di un bel progetto da mettere in piedi – spiega Bucci -. Mi è già capitato di trovarmi in situazioni in cui è stato necessario trovare una sistemazione a degli animali il cui padrone era deceduto. Però poi l’epilogo è stato sempre lo stesso, con i cani in questione che purtroppo sono finiti al canile. Nel mio caso è avvenuto tre volte in tutto, ma bisogna considerare che a Roccafluvione la realtà è molto diversa da Ascoli e dalle grandi città, in questo senso, dove i numeri sono completamente diversi. In tali circostanze, avevamo trovato delle famiglie che potevano occuparsene, salvo poi disfarsene dopo poco tempo". Insomma, anche da parte delle agenzie di pompe funebri è richiesto, dal progetto, un importante contributo andando magari a segnalare alle associazioni proprio i casi nei quali le persone che muoiono lasciano da soli i propri animali. A proposito dell’impresa di Daniele Bucci, tra l’altro, è una delle poche a livello regionale che effettuano anche dei veri e propri funerali per gli animali domestici deceduti. In particolare, l’agenzia si occupa anche della cremazione dei loro corpi e si tratta appunto di una novità introdotta solo da pochi anni nel Piceno. Il tutto, però, avviene in collaborazione con l’impianto di ultima generazione e a basso impatto ambientale specifico per la cremazione di animali de ‘La Cineraria’, di Francesco Camacci e Massimo Riccobello, con sede a Civitanova. Questa, infatti, è l’unica struttura presente nel sud delle Marche.

