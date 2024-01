Un quadro donato alla banca

La banca di Ripatransone e del fermano ha ricevuto in dono un’opera dell’artista abruzzese Mauro Casagrande dal titolo "Ripatransone paese d’oro". Il quadro, che rappresenta uno degli scorci più belli e noti della città, è stato realizzato con una tecnica mista, colori acrilici e grafite. "Mauro Giangrande non è solo un collega del Credito Cooperativo che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e con cui abbiamo collaborato – ricorda il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia - ma anche un artista molto legato al territorio, alle sue genti e la cui sensibilità trova espressione nei suoi dipinti e nei suoi versi. Lo ringrazio, a nome mio, del presidente Michetti, di tutto il consiglio di amministrazione e di tutti i nostri collaboratori, per le sue splendide parole e per l’opera che rappresenta quello che noi pensiamo della nostra Ripatransone, che sia appunto un paese d’oro". "La Banca di Ripatransone e del Fermano – ha dichiarato l’artista al momento della consegna – è vicina al territorio e alla sua clientela, con un management all’altezza che accoglie, consiglia e umanizza un lavoro ritenuto asettico e ripetitivo".