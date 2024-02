Un recital alla Schumann Haus

La Schumann Haus di Lipsia, in collaborazione con l’istituto italiano di cultura a Berlino e l’associazione Italiani a Lipsia, ha proposto nell’abitazione che fu di Clara e Robert Schumann, un recital per Tuba e pianoforte per la prima volta nella sua storia. La città di Lipsia che ha già ospitato i recitals del solista Gianmario Strappati, insegnante nella scuola di musica a Massignano, presso il Bachmuseum, la Tomba del padre della musica nella Thomaskirche e la Mendelssohn Haus, ha fatto registrare un evento sold out, che lo stesso musicista ha condiviso con la pianista Elena Postumi e le presentazioni storiche di Laura Solla. Grande soddisfazione è stata espressa inoltre dalle autorità della Schumann Haus, che ha presentato questo evento. Nell’occasione Strappati ha eseguito composizioni per Tuba sola degli autori contemporanei italiani ed australiani: Giacometti, Rosato, Quilichini ed Holley