Un sabato tutto a ’Rifiuti zero’

Sabato prossimo ad Offida si terrà l’iniziativa ‘La mia scuola a Rifiuti zero’. All’interno della manifestazioni l’autore Rosanno Ercolini oltre ad incontrare i giovani presenterà il libro ‘Il Bivio manifesto per la rivoluzione ecologica’ insieme a Paul Connett. Ercolini, maestro di scuola elementare, è ideatore e responsabile del progetto ‘Passi concreti verso rifiuti zero’. Si occupa attivamente di gestione dei rifiuti da 34 anni, in particolare il suo impegno è andato alla divulgazione dei rischi ambientali derivanti dagli inceneritori e a promuovere lo stile di vita a spreco zero. Domenica l’appuntamento con lo scrittore si sposterà a Cupra Marittima con la manifestazione ‘Cupra per l’ambiente festival. All’incontro sarà presente lo scrittore Ercolini insieme a Paul Connet e Laura Lop.