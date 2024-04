Un tg speciale con l’Acli

In un mondo caratterizzato da incertezze e paure, c’è bisogno di una ventata di notizie positive. È questa la filosofia del progetto ’Apprendista Tg-Aria di Buone Notizie’, organizzato dalla Sede Provinciale Acli di Ascoli e dall’associazione ’La Casa di Asterione’. L’obiettivo è quello di realizzare un telegiornale multimediale, attraverso una redazione composta da ragazzi del Piceno. Grazie alla campagna di fundraising (raccolta fondi) ’Notizie all’Orizzonte’, è possibile dar vita ad un notiziario inclusivo: ragazzi con disabilità e ragazzi normodotati, seguiti da operatori formati, partecipano ad attività e laboratori, per la realizzazione di un web magazine mensile. Il contributo per l’iniziativa, oltre alla raccolta fondi delle Acli con una lotteria e una tombola, proviene anche dalla Fap (Federazione Anziani e Pensionati) e da ìCasa di Asterioneì. I giovani apprendisti giornalisti si riuniscono, nella sede provinciale delle Acli di Ascoli, all’incirca una volta alla settimana.I giovani che fanno parte della redazione sono Fabio Allevi, Noemi Barbizzi, Joele De Viti, Samuele De Viti, Ines Dionisi, Lavinia Pica, Giulia Pignoloni, Assunta Prota. Gli operatori, invece, sono Francesca Calogiuri, Moreno Mascaretti, Fabiana Pellegrino. Si tratta di un importante progetto sociale che, attraverso la divulgazione delle buone notizie, dà spazio al lato positivo della nostra società.

Giuliano Centinaro