’Un vitigno che unisce’ alla fiera

Sotto un sole splendente prosegue la fiera del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Tanti gli eventi legati alla storica manifestazione, che anche quest’anno ha messo in mostra tantissimi animali e i prodotti agricoli d’eccellenza del territorio e non solo. Tantissimi gli appuntamenti messi in campo tra cui il gemellaggio enologico dal titolo ‘Un vitigno che unisce’, un incontro tecnico seguito dalla degustazione, volto alla valorizzazione di due grandi vini della Vallata, il Rosso Piceno Doc e Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Docg accumunati da un vitigno che unisce un territorio, una cultura, la storia enologica. Alla manifestazione organizzata da Nicola Accorsi hanno presenziato i rappresentanti dell’Assenologi dell’Ais della Vinea Soc Coop agricola e del comune di Controguerra. Tanti gli eventi che proseguiranno anche oggi, nell’ultima giornata di fiera: il raduno dei cavalli con la tradizionale passeggiata nelle campagne, ci saranno anche tanti laboratori, da segnalare ‘Alla scoperta della razza bovina marchigiana: conosciamola insieme’, inoltre quello dedicato alle olive all’ascolana. Per gli amanti del mondo rurale alle 20.30 la rievocazione della Scardezzatura. Grande attesa anche per il concerto dei Modena City Ramblers che si terrà alle 21.

Maria Grazia Lappa