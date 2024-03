Un weekend a tutto torball

Un weekend dedicato al torball, quello appena trascorso, ad Ascoli. A Monterocco, infatti, è andata in scena la prima fase della Coppa Italia, girone centro-nord, proprio per quanto riguarda la disciplina dedicata ai ragazzi non vedenti. Tra le cinque squadre iscritte c’era anche la ‘Picena Non Vedenti Carlo Malloni’, che per un solo punto non è riuscita a qualificarsi alla fase finale. Non sono infatti bastati i quattro punti raccolti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. "Al di là del risultato sportivo – spiega il presidente Marco Piergallini -, è stato un weekend molto intenso per noi della Picena. Abbiamo cominciato alla grande già nella giornata di venerdì, con una bellissima dimostrazione di torball all’istituto Mazzocchi, a cui hanno preso parte circa cento alunni. Sabato e domenica poi, è stata comunque una bella vetrina, visto che erano presenti pure il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone e il presidente regionale del Cip Marche Luca Savoiardi. Inoltre, la presenza di alcuni ragazzi del settore giovanile dell’Asd Porta Romana, che hanno svolto il ruolo di guardiaporte coadiuvando gli arbitri, ha impreziosito ulteriormente le due giornate di sport e di festa". Per la Picena, il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 aprile a Messina, per la terza e quarta giornata di campionato. Nelle prime due, infatti, gli ascolani osserveranno un turno di riposo.

Matteo Porfiri