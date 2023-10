Una bella rimpatriata per ricordare gli anni fra i banchi di scuola

Una bella rimpatriata per ricordare gli anni trascorsi fra i banchi di scuola. Si è tenuta al ristorante ‘Re Leone’ di Servigliano, una cena conviviale fra gli alunni delle classi 3A e 3B del nati nel 1983, una bella occasione per festeggiare tutti insieme i 40 anni. Durante la serata, tutti gli ex alunni si sono ritrovati in allegria ricordando gli scherzi, i giochi, i progetti e le tante cose che sono state affrontate insieme, per arrivar ai giorni nostri, ognuno che la sua professione e i suoi hobby da condividere. A chiudere la serata una bella torta a tema. I partecipanti: Gloria, Rossella, Emanuela, Giada, Stefania, Chiara, Barbara, Francesca, Marzia, Valentina, Simone, Fabio, Roberto, Raul, Andrea, Luca e Leonardo.