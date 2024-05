Una giornata da vivere in fattoria. I bambini alle prese con api e agnelli

Una giornata alla scoperta dei segreti della natura. E’ quanto vissuto dai tanti bambini e dalle tante famiglie che hanno partecipato ai laboratori didattici promossi, ad Appignano, dall’agriturismo ‘Il Gigante’ dell’azienda agricola ‘Liliana Vagnoni’. L’appuntamento è stato anche patrocinato da ‘Made in Piceno’, ‘Mete Picene’, Cia e il Consorzio per la tutela dell’agnello del Centro Italia. La giornata è stata caratterizzata da tanti momenti interessanti e, allo stesso tempo, divertenti. A cominciare, ad esempio, dal laboratorio dedicato alla caseificazione, passando poi a quello che ha condotto i partecipanti a scoprire il fantastico mondo della api in presenza di un apicoltore amatoriale. Per capire meglio il comportamento delle api, è stata installata anche un’arnia didattica in vetro. Successivamente, è andato in scena anche il laboratorio dedicato alla manipolazione della lavanda, a cura di ‘Sibillini Renaissance’. La cooperativa ‘Case Rosse’, invece, ha proposto un laboratorio sulla preparazione dell’oliva ascolana dop. L’Oasi Verde Piceno ha insegnato a tutti come piantare una piantina. Nel corso della giornata, ‘Le Terre delle Fate’ hanno proposto un laboratorio sulla tintura della lana cardata, mentre la Cantina Sesi ha insegnato come imbottigliare il vino. Infine, l’azienda agricola ‘Mestechì’ ha promosso la degustazione della Sapa. Tra le esperienze più belle vissute dai ragazzi, infine, quella di allattare gli agnellini. Matteo Porfiri