Una giornata di squalifica a Bellusci. E’ emergenza in difesa

I bianconeri di Castori, ieri pomeriggio, al Picchio Village hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo delicato confronto che si consumerà domenica al Del Duca (avvio alle 16.15) contro il Bari. Alla ripresa dei lavori tecnico e giocatori sono tornati in campo rinvigoriti dalla prestazione di Parma, ma fortemente determinati nel cercare di non mancare l’appuntamento con la vittoria nel prossimo turno in programma. Ora i tre punti servono come il pane e una buona fetta di salvezza passerà soprattutto tra le mura amiche. Qui l’Ascoli proverà a sovvertire i numeri fuori casa che attualmente lo vedono ancora come la peggiore del torneo con soltanto 7 punti in 11 trasferte. Intanto il giudice sportivo ha squalificato per un turno il difensore Bellusci. Entra in diffida anche a Masini. L’espulsione rimediata dal centrale al Tardini ha aperto una nuova emergenza in difesa, l’ennesima. Ora sarà fondamentale chiudere l’operazione Gagliolo in settimana per poi gettarlo subito nella mischia.