Una giornata per scegliere la scuola giusta

Scegliere la giusta scuola superiore è importante per gli studenti che concludono il percorso dell’obbligo. Ma è fondamentale avere gli strumenti per poter effettuare una scelta consapevole. Con questa finalità l’associazione giovanile ‘Apply’, in collaborazione con il Comune, l’Avis comunale e la cooperativa sociale ‘Il Melograno’, organizza per sabato (15.3020) e domenica (1012.30 e 1618.30) prossimi, al chiostro di San Francesco, ‘Orientiamoci. Il percorso dalle medie alle superiori’. "Siamo alla terza edizione – dice Alessio Poli di Apply – e anche quest’anno il format è quello di un orientamento fatto alla pari, ci saranno gli studenti negli stand che parleranno anche delle proprie esperienze. Vogliamo che Orientiamoci diventi una festa per gli studenti, un evento a cadenza annuale, un momento dove ci si incontra. Come tutti gli anni saranno presenti rappresentanti delle scuole superiori di Ascoli e la due giorni l’abbiamo promossa, meglio degli altri anni, nelle scuole medie. Per questo ci aspettiamo un’affluenza maggiore delle passate edizioni, quando comunque è stata di centinaia di ragazzi con le famiglie". "Come Avis – continua il presidente provinciale, Stefano Felice – ci interessa particolarmente essere legati al mondo giovanile, perché per un’associazione come la nostra che raccoglie il sangue sul territorio e che registra un turnover naturale, rappresenta il futuro della nostra realtà. Incentivare queste attività ci interessa perché i giovani devono essere supportati. Come Avis siamo felici di essere partner di queste due giornate durante le quali come Avis avremo uno spazio per poter parlare con loro". Le scuole superiori presenti a Orientiamoci 2023: ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, ‘Celso Ulpiani’, ‘Stabili-Trebbiani’, ‘Orsini-Licini’, ‘Mazzocchi-Umberto I’.

l. c.