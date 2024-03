Una giornata speciale con il Fai per il Museo dell’orologio

Le giornate Fai di primavera aprono le porte a una singolare iniziativa che si tiene a Montefiore dell’Aso. "Dopo 10 anni, una rete attiva con diversi comuni al nostro seguito, innumerevoli lezione tenute in diverse scuole, il Museo dell’Orologio insieme al FAI Giovani di San Benedetto per questo evento unico in Italia propone "Il Gran Tour del tempo: dal II Secolo dopo Cristo all’ora esatta nazionale" – annuncia il presidente del museo dell’orologio di Montefiore – aspettiamo i visitatori "curiosi" sabato e domenica prossima a Montefiore". "Quale migliore opportunità per visitare il nostro Borgo, utilizzando nel migliore dei modi il vostro tempo, sovrapponendolo al nostro?" afferma il sindaco Porrà Alla presentazione, tenutasi in Ascoli, hanno partecipato anche l’assessore Ilaria Cruciani e Massimo Egidi, ex rettore dell’università LUISS Guido Carli, proprietario della casa natale di Adolfo De Carolis.