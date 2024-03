Una nuova guida per i turisti: "Così facciamo crescere Offida"

I turisti che arriveranno ad Offida durante le festività pasquali saranno i primi a poter usufruire della nuova guida stradale che integrerà la nuova segnaletica turistica pedonale. La guida voluta dall’amministrazione comunale, è stata realizzata in doppia lingua come l’intera segnaletica e anticipa i contenuti e le informazioni riportate nei pannelli presenti nei vari siti di interesse e guida letteralmente il visitatore dall’attuale IAT fino a ciascuno dei beni censiti. Il retro riporta la mappa della città, la medesima presente nel totem, le varie chiese e monumenti, i servizi e i numeri utili. Sul fronte invece sono riprodotti con brevi cenni storici tutti i vari beni storico culturali. La cartografia è realizzata su carta sostenibile ed in un formato tascabile pratico per gli utilizzatori. Uno strumento utile, educativo e curioso anche per i piccoli viaggiatori che potranno cimentarsi nella scoperta della Città come dei piccoli esploratori orientandosi con estrema facilità grazie ai numeri presenti nello stradario che ritroveranno nella segnaletica orizzontale. "In questi anni Offida ha avuto uno sviluppo importante dal punto di vista turistico – commenta l’assessore al turismo Cristina Capriotti –, il visitatore, soprattutto straniero, ama l’Italia, per la bellezza dell’arte, del buon cibo e del buon vino. Lo Slow tourism offre un turismo lento e sostenibile. Il nostro progetto di orientamento e infografica risponde a questo concept: il cartaceo ecologico viene integrato ai dispositivi informatici".