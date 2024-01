Una pioggia di fondi per le scuole

Pioggia di soldi per il miglioramento sismico nelle scuole della parte alta dI Castel di Lama. Giovedì i tecnici di Invitalia, l’agenzia per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’economia, l’ingegner Ruvidi ed il delegato dell’ingegnere Baglioni, hanno effettuato un sopralluogo nella parte alta di Castel di Lama per prendere visione dei tre edifici scolastici oggetto di finanziamento previsti dall’ordinanza 31 del commissario straordinario per la ricostruzione con finalità di recupero dei plessi scolastici. Si tratta di interventi che ammontano a circa 6.528.300 euro, tutti già finanziati, così ripartiti: per la scuola materna di via Carrafo sono stati finanziai 1.176.000 euro, per la scuola di via Largo Petrarca 1.141.000 euro, mentre per la scuola media ‘E. Mattei’ 3.786.750 euro ai quali si aggiungeranno 424.550 euro anche per la palestra.

"La priorità – dichiara il vice sindaco Marco Mattoni – è migliorare la sicurezza antisismica dei nostri plessi; c’è un coefficiente 0.6 che dobbiamo raggiungere". "Durante il sopralluogo – aggiunge l’assessore Stefano Falcioni –, si è cercato di capire le condizioni in cui versano gli edifici e poi si procederà con gli interventi, tra gli obiettivi c’è l’efficientamento energetico ed l’abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo chiaramente chiesto ai tecnici una collaborazione attiva con l’amministrazione sulla definizione dei tempi di intervento al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni in fase di cantierizzazione dei progetti. Come ho già anticipato in consiglio comunale nei mesi passati il Comune ha invita i dip (documenti di indirizzo alla progettazione) e finalmente giovedì si è tenuto un primo sopralluogo conoscitivo, per vedere le caratteristiche delle strutture e valutare gli interventi per aumentare il coefficiente antisismico, se dal computo metrico riusciremo a liberare risorse procederemo con l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Come parte politica ho chiesto massima collaborazione e di ridurre i disagi il più possibile, naturalmente ci attende un grande lavoro di organizzazione, tra gli obiettivi c’è quello di realizzare un ascensore sia nel plesso di Largo Petrarca, che nella scuola media Mattei".

Maria Grazia Lappa