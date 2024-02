Una tre giorni di sapori. Mangiare bene, spendere poco. L’offerta di 43 ristoranti

‘In Ascoli si mangia bene, si spende poco’: questo il nome, preso in prestito da un gruppo facebook, della tre giorni in programma in città, da domani a domenica. Organizzata dalla pro loco Ascoli con il sostegno del Comune, da un’idea di Francesco Petrelli (fondatore del gruppo sui social), l’iniziativa di stampo enogastronomico ha visto l’adesione – come riferiscono i promotori – di 43 ristoranti del capoluogo Piceno dove, da domani a domenica appunto, verranno proposti menù con piatti tipici al prezzo di 25 euro. "Si tratta – dice il presidente della pro loco Filippo Ferretti – di una prima edizione che dovrebbe portare a Ascoli migliaia di visitatori, attirati dall’idea di Francesco Petrelli, provenienti da tutta Italia". "La nascita della pro loco – continua l’assessore al commercio, Nico Stallone – rappresenterà un valore aggiunto per le tante attività di questa città. Si tratta di una bella idea, questa legata all’iniziativa che punta sull’enogastronomia, che forse per la prima volta unisce i commercianti ascolani nel fare qualcosa tutti insieme. Ci auguriamo che sia il primo di una serie di eventi organizzati dalla pro loco". Oltre all’aspetto prettamente legato al cibo, in occasione della tre giorni la libreria Rinascita, domani, alle 17.30, ospiterà la presentazione del libro ‘Ricette in valigia. Il giro del mondo in 50 piatti dei giorni di festa’, alla presenza degli autori Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi. Interverrà l’assessore Donatella Ferretti sul tema ‘Cibo e filosofia’.

"Non ci sarà solo l’opportunità di mangiare tipico e bene nei ristoranti della città – continua Ferretti –, ma ci saranno iniziative collaterali: visite turistiche per chi vuole scoprire Ascoli e momenti letterari con due chef che hanno scelto Ascoli per divulgare la loro guida di ricette. Domenica pomeriggio, infine, alla sala della Vittoria ci sarà la premiazione dei ristoranti che sono stati più gettonati nel corso dei tre giorni". "E’ una manifestazione, unica nel suo genere – conclude Francesco Petrelli –, perché nasce totalmente sui social, ha una divulgazione fatta quasi esclusivamente sui social. E’ una scommessa che domenica vedremo se è stata vinta o persa, ma sono certo che sarà un successo nonostante le difficoltà che ci sono state nell’organizzazione, essendo la prima edizione. La pro loco Ascoli con grande entusiasmo ha sposato subito l’iniziativa e l’ha arricchita con due appuntamenti".

Lorenza Cappelli