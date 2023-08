Una tremenda malattia si porta via Francesca Pulsoni

Un grave lutto, ieri, ha sconvolto il Piceno. Una terribile malattia ha stroncato la vita a una giovane ascolana. Si tratta di Francesca Pulsoni. Aveva 32 anni e da diverso tempo stava combattendo tante battaglie, con forza, coraggio e determinazione, contro un brutto male che purtroppo ha preso il sopravvento. Viveva a Caselle di Maltignano. A piangerla sono i suoi cari, la madre Chiara, il padre Pierfrancesco, la sorella Sabrina, il fratello Riccardo e il fidanzato Cristiano. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia è stata la società del Futsal Caselle, alla quale la ragazza era molto vicina, visto che il suo compagno è il capitano della prima squadra. Tutti la squadra si è unita attorno al ragazzo e ai parenti di Francesca, a cominciare dal presidente Daniele Giorgi. Messaggi di affetto, poi, anche dal sestiere della Piazzarola, cui la famiglia Pulsoni fa parte da sempre. "In questi momenti crediamo che il silenzio sia la miglior forma di rispetto – scrive la Piazzarola -. Lo interrompiamo un istante per unirci al dolore della famiglia Pulsoni e della nostra capochiarina Sabrina per la perdita dell’amata sorella Francesca. Bina, la famiglia biancorossa è e sarà sempre con te. Buon viaggio Francesca, che la terra ti sia lieve".