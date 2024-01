Uno spettacolo per ricavare fondi per Caritas e Gmg

Bellissimo spettacolo teatrale da parte di giovani cuprensi della parrocchia, gli stessi che l’avevano promosso l’anno scorso e con i cui fondi si pagarono parte del viaggio per partecipare alla giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Quest’anno il ricavato andrà alla Caritas e in parte al fondo giovani per la prossima Giornata Mondiale a Seul. Uno spettacolo molto carino messo in scena da ragazzi dai 20 ai 24 anni dal titolo "Ce sapemo fa?". Lo spettacolo è stato scritto da Lorenzo Angelici e Manuel Coccia. Sala del cinema Margherita strapiena con tanta allegria. Presenti i membri dell’amministrazione con il sindaco Piersimoni e rappresentanti della Caritas che hanno descritto il tanto aiuto che danno alle famiglie bisognose in pacchi viveri, ma anche servizi di vario genere. "Un evento dalla duplice finalità – ha evidenziato il Sindaco - quello teatrale e quello della solidarietà che parte da ragazzi davvero in gamba".