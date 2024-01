Variante al Piano regolatore per tutti

Spinetoli, dopo l’adozione della variante al Piano regolatore generale, l’amministrazione comunale mette a disposizione della popolazione il carteggio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Luciani: "Da oggi troverete il piano regolatore esposto presso gli uffici di Spinetoli capoluogo e la delegazione comunale di Pagliare del Tronto – annuncia il primo cittadino –. Rappresenta un traguardo molto importante per la nostra comunità e per lo sviluppo del territorio, nonché per la crescita demografica e per i nuovi insediamenti produttivi".

La variante ha come fine uno sviluppo migliore del territorio, effettivamente è riuscita nell’intento di sbloccare vecchie situazioni che da tempo non erano riuscite a concretizzarsi.

m.g.l.