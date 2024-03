Verso le amministrative:. Pulcini sfida Piersimoni

Mario Pulcini è il candidato sindaco per la lista che nasce dal comitato "Cupra per tutti" e che sfiderà alle prossime consultazioni per il rinnovo del governo cittadino il sindaco uscente Alessio Piersimoni. La scelta del candidato è avvenuta durante l’ultima assemblea del Comitato dove all’unanimità si è scelto di puntare sulla figura di Pulcini, 38 anni, che ha già ricoperto il ruolo di assessore e di consigliere comunale, nel quinquennio 2014-2019, con il sindaco Domenico D’Annibali, occupandosi di Cultura e Politiche Giovanili. Nella vita professionale svolge la mansione di impiegato amministrativo dov’è specializzato nell’amministrazione del personale prestando servizio presso importanti Agenzie per il lavoro. Molto attivo nell’associazionismo e volontariato, si è occupato di progettazione e organizzazione di eventi culturali, da 20 anni fa parte dell’Avis Comunale, dove attualmente ricopre il ruolo di vice presidente. Da sempre appassionato di politica, e molto attento alle vicende locali, ha deciso di mettere a disposizione il proprio impegno per la propria comunità, puntando fortemente su un nuovo metodo di amministrare: "I cittadini devono tornare a contare ed a essere coinvolti nelle scelte importanti dell’Amministrazione – afferma Pulcini – La partecipazione dovrà essere un metodo, e non un orpello di cui farsi vanto soltanto in campagna elettorale, vogliamo abbandonare la politica degli annunci per attuare la politica della concretezza, metteremo in campo una squadra di persone credibili con le giuste competenze per essere immediatamente operativi ed in grado di affrontare le sfide che ci attendono nell’interesse comune di tutti i cittadini". Il Comitato Cupra per tutti si è costituito nei mesi scorsi per creare un gruppo di supporto alla costituente lista. All’interno del comitato si sono costituiti diversi tavoli di lavoro che si occuperanno della stesura del programma. I tavoli di lavoro sono stati suddivisi sulla base degli assessorati che andranno a comporre la giunta. I temi che si stanno sviluppando vanno dall’urbanistica, la valorizzazione dei beni storici archeologi, la sanità e i servizi al cittadino, il turismo e le infrastrutture. Il programma verrà sviluppato con il coinvolgimento di alcuni professionisti locali che hanno deciso di mettersi a disposizione del comitato cittadino. Nel mese di aprile la lista "Cupra per tutti" si presenterà alla cittadinanza e porterà all’attenzione dei cittadini il proprio programma.

Marcello Iezzi