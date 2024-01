Via ai lavori sui parchi di Spinetoli

Spinetoli, al via i lavori sui parchi pubblici. Nella cittadina verrà realizzato un parco inclusivo, accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Luciani: "Lo avevamo promesso – dichiara il primo cittadino – in campagna elettorale e lo stiamo realizzando. L’intervento riguarderà il parco la Pinetina a Pagliare del Tronto, che ben presto diventerà il primo parco inclusivo del comune. Interventi anche sul parco Campo Fiera di Spinetoli capoluogo, in questo caso oltre alla sistemazione del verde verranno posizionati nuovi giochi. Per la realizzazione di questi parchi abbiamo previsto un investiamo di quasi 60mila euro, in parte intercettati da risorse esterne e in parte risorse comunali".