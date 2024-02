Via ai lavori sulla strada di San Gregorio

La manutenzione delle strade nel comune di Ripatransone è una spina nel fianco degli amministratori. Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di sistemazione della strada comunale di contrada San Gregorio. Le attività in corso sono di carattere strutturale e non consistono soltanto nella sistemazione del fondo, ma anche del sottofondo e della sede stradale. "L’intervento è ricompreso all’interno del piano complessivo di rifacimento di dieci strade della rete viaria comunale per un importo complessivo di 996.000 euro – fa sapere il sindaco Alessandro Lucciarini : La somma è stata interamente finanziata su decreto del Ministero dell’Interno del febbraio di tre anni fa riguardo ai contributi da destinare ad investimenti di messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico per i quali il comune di Ripatransone aveva presentato esplicita domanda". Gli interventi hanno già riguardato le strade delle contrade Penne (Petrella-Valtesino), Sant’Egidio (Petrella) e Cabiano (Petrella-Valtesino). A breve interesseranno altre vie e contrade su tutto il territorio comunale nelle contrade: Montebove Ovest, Case Rosse, Santa Maria a Mare, Canali, Via Volontari del Sangue, Via Francesco Bruni.