Via Dante, paura nella notte. Va a fuoco negozio di fiori

Fuoco all’una della notte fra sabato e domenica, nel negozio di piante e fiori Petali, in via Dante Alighieri a due passi da piazza Carducci zona Ascolani di Grottammare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, che hanno operato fino alle 4 di ieri mattina per spegnere le fiamme e mettere il negozio in sicurezza. Dopo le verifiche, i pompieri hanno dichiarato il locale inagibile fino al ripristino delle normali condizioni igieniche e di sicurezza. Secondo i primi accertamenti l’incendio si sarebbe sviluppato nel soppalco del negozio, dove si trova il magazzino con tanto materiale di carta e plastica normalmente impiegato per approntare le confezioni floreali. I vigili del fuoco, giunti sul posto con tre mezzi e nove uomini, hanno subito aggredito le fiamme e cercato di limitare i danni, in particolar modo alla struttura del negozio e ai piani superiori dell’edificio. Molto materiale è andato distrutto ed è stato accatastato fuori del negozio, sul marciapiede di via Dante Alighieri. Le cause dell’incendio sono da accertare, ma potrebbe essersi tratto di un evento accidentale.