Via dei Tessitori l’ultimo caso segnalato

L’ultimo appello lanciato è quello relativo a via dei Tessitori. Già alla fine di febbraio ‘Ascoli Nostra’ denunciò la scomparsa della targa in travertino della toponomastica cittadina dell’antica via cittadina. La targa era stata accantonata sul marciapiede, all’interno del cantiere allestito per la ristrutturazione dell’edificio. Ad oggi non è tornata al suo posto. Una scelta che secondo l’associazione testimonia ancora una volta la scarsa cura del decoro urbano. Nello stesso periodo fu segnalata anche la scomparsa di uno stemma in travertino posto sopra un portale in via Tribù Fabia. Una serie di fenomeni che di fatto sono andati ad erodere il patrimonio architettonico e storico delle cento torri. Specialmente in questi ultimi periodi dove numerosi edifici del centro storico sono stati coperti dalle impalcature.