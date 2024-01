Via libera al bilancio, ecco gli interventi in programma

Il Consiglio comunale di Cupra Marittima, prima di Natale ha approvato il Bilancio di previsione che consentirà di proseguire con l’attività amministrativa a pieno regime già dai primi giorni del 2024. Il sindaco Alessio Piersimoni ha elencato i lavori iniziati e affidati in questi ultimissimi giorni dell’anno. Gli operai del comune stanno eseguendo le potature del verde; è stata ultimata la gommatura del campo sintetico all’interno dell’impianto sportivo F.lli Veccia; si procederà a breve alla sostituzione della caldaia del pallone pressostatico all’interno del Circolo Tennis; è stata incaricata la ditta per il rifacimento della tribuna del campo I Care; è stata incaricata la ditta che dovrà procedere alla sistemazione di alcune strade bianche comunali tramite la posa di materiale stabilizzato; sono in corso i lavori per la realizzazione del parco bau; Sono iniziati i lavori di manutenzione nella sede delle Consulta Giovanile ed i lavori di efficientamento energetico presso la Casa di Riposo, dove sono stati sostituiti 15 letti e dato l’incarico per la realizzazione di un nuovo sistema wireless di chiamata. Infine sono stati acquistati i corpi illuminanti da installare all’interno del Parco del Castello Sant’Andrea.