Via Lombroso, si va verso l’apertura della strada. Un nuovo passo avanti è stato compiuto dal comune, cui verranno cedute le aree nei pressi della via, in modo tale che l’anno prossimo possa essere aperto uno sbocco su viale dello Sport. Due giorni fa infatti la giunta ha dato via al percorso che condurrà all’acquisizione delle superfici limitrofe, private, in parte a titolo gratuito e in parte a titolo bonario. Stando al piano particolareggiato di zona, quindi, all’intersezione fra le due vie verrebbe realizzata una rotonda, e nelle immediate vicinanze anche un parcheggio, da farsi su un lotto di 5.600 metri quadri. L’idea è di creare una nuova valvola di sfogo al traffico del quartiere Marina di Sotto, zona cerniera fra il centro e Porto d’Ascoli. Con l’apertura, infatti, si creerà un collegamento fra viale dello Sport e via Piemonte, decongestionando così viale De Gasperi. In aggiunta, si interverrà anche su via Volta, parallela di viale dello Sport, in cui verrà instaurato il senso unico in direzione nord. Negli anni, infatti, gli abitanti di questa strada hanno protestato diverse volte contro l’amministrazione comunale, lamentandosi della ristrettezza della carreggiata, in cui vige il doppio senso di marcia, e in cui le macchine parcheggiano su entrambi i lati. Per l’acquisizione delle aree, comunque, ora serve solo l’atto notarile. "Questa apertura – afferma l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – verrà messa a disposizione della società che sta redigendo il P Pums perché venga integrata nel sistema di soluzioni che verranno ideate per la città".