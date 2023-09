Viaggia in scooter, si schianta contro un’auto Grave un 73enne

Un uomo di 73 anni T. N. che viaggiava in sella al suo scooter è rimasto seriamente contuso in un incidente stradale accaduto ieri mattina intorno alle ore 10 in contrada San Vincenzo, sulla strada che dalla concessionaria Citroen sale verso San Francesco. Il settantatreenne, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con un’auto riportando danni importanti da valutare. Si sospetta un trauma cerebrale ed anche fratture agli arti. Scattata la richiesta di soccorso, sul posto è arrivato l’equipaggio della Potes-118 di San Benedetto, mentre la centrale operativa di Ascoli, ha disposto l’invio dell’Eliambulanza. Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza dell’ospedale e poi trasbordato sul velivolo che è atterrato in via Sgattoni in zona Ragnola. Inizialmente si era ipotizzato anche l’atterraggio dell’Eliambulanza nel campo sportivo di Grottammare per accelerare il soccorso, ma poi è stata rispettata la normale procedura. L’uomo si trova ricoverato al Trauma Center dell’ospedale di Ancona con prognosi riservata. Sul luogo del sinistro, accaduto nella semicurva a poche centinaia di metri dalla statale Adriatica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grottammare.