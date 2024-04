Viale fa ’I conti con la storia’

Il saggista e sociologo Guido Viale, autore di ’Niente da dimenticare. Verità e menzogne su Lotta continua’ sarà a Grottammare oggi pomeriggio, nell’ambito della rassegna ’I conti con la storia’, (ore 18, Ospitale paese alto). "Il saggio di Guido Viale, ex dirigente di Lotta Continua, guida i lettori attraverso un’esplorazione approfondita di uno dei movimenti più emblematici e controversi della recente storia italiana – afferma lo storico Costantino Di Sante, coordinatore della rassegna. Il libro si erge come un punto di riferimento fondamentale per comprendere Lotta Continua dalle sue origini legate allo spirito operaio delle fabbriche torinesi fino alle sue sfide su scala nazionale e invita i lettori a immergersi nella sua storia, stimolando una riflessione sulle eredità che il movimento ha lasciato alla società contemporanea". Dialogherà con l’autore la professoressa Silvia Casilio. Ingresso gratuito.