Vincenzo Camela commissario del Pd lamense

Vincenzo Camela è il nuovo commissario del Pd di Castel di Lama. A deciderlo è stato il segretario provinciale Francesco Ameli, che con una lettera indirizzata agli iscritti, ha ufficializzato la sua decisione. Camela sarà al timone della sezione fino al congresso durante il quale emergerà il nome del nuovo segretario. Nelle ultime elezioni comunali la sezione di Castel di Lama non si è distinta per compattezza, ma ha mostrato diverse anime, piuttosto vivaci. L’ex segretario, il giovane Stefano Falcioni, eletto nelle fila del sindaco Bochicchio, anche in qualità di vice sindaco, rimane sospeso per due anni insieme all’assessore all’Inclusione sociale Felicia Vagnoni. Camela, ex rappresentante commerciale del caffè, oggi in pensione, è conosciuto a Castel di Lama dove per anni è stato assessore nell’amministrazione a guida Rossini.