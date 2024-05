Vinto il bando, il parco 1° Maggio all’insegna dello sport

Il parco 1° Maggio, in zona Ischia - Ascolani diverrà un’altra Palestra a cielo aperto sul territorio di Grottammare. Vinto il bando ministeriale ’Sport di tutti – Parchi’, dalla passata amministrazione, ora il comune si appresta a dare seguito al progetto che prevede l’installazione di sei macchine per fare attività fisica per un investimento di 30 mila euro più Iva, per la metà finanziati dal Ministero per lo Sport e i Giovani e per metà da fondi di bilancio comunale. Prossimamente, nel rispetto di quanto previsto dal bando, il comune dovrà fare un avviso pubblico per intercettare un’associazione o una società sportiva che si occupi della manutenzione dell’area e che garantisca la presenza di tecnici sportivi a supporto con orario settimanale secondo un calendario concordato con il Comune, mentre per il resto della giornata sarà a disposizione della collettività. "Con questo progetto andremo a rivitalizzare un polmone verde del quartiere Ischia – ha affermato il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti – Stiamo anche ipotizzando di ampliare il progetto per far diventare il parco usufruibile a 360 gradi".