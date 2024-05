Vola sul greto del torrente con la sua Fiat Punto. Ricoverata a Torrette

Preoccupazione per una ragazza di 25 anni, V. C. di Comunanza che ieri mattina, poco dopo le otto, al volante della sua Fiat Punto è volata sul greto del torrente Menocchia dopo un volo di circa 5 metri. La giovane si trova ricoverata all’ospedale di Torrette in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ieri mattina la ragazza si stava dirigendo verso mare quando, in prossimità di una curva ha perso il controllo dell’utilitaria che è andata dritta nel torrente dov’è stata soccorsa dal personale dei vigili del fuoco e della potes-118 di San Benedetto. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. I sanitari, con la collaborazione dei pompieri, hanno estratto la giovane donna dall’abitacolo della vettura e dopo averla stabilizzata è iniziato il trasferimento, in ambulanza, verso l’ospedale dorico, poiché le avverse condizioni meteo del momento non hanno consentito all’eliambulanza di levarsi in volo. La venticinquenne non ha mai perso conoscenza, ma lamentava problemi. Da qui la decisione di trasferire la ragazza presso il trauma center di Ancona.