Volontariato e solidarietà. Progetto con le scuole

Promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà.

Questi gli obiettivi del progetto che ha visto insieme Avis, Croce rossa, Iom e l’istituto scolastico comprensivo

‘Luciani-Ss. Filippo e Giacomo’, e che si è concluso con due giornate nel corso delle quali gli alunni sono stati coinvolti nella diffusione dei valori etici. Il progetto è nato a luglio 2023 ed è iniziato con un evento al teatro Filarmonici sulla tematica della violenza sulle donne, per poi arrivare ai giorni scorsi quando la scuola Luciani si è trasformata in una grande agorà della solidarietà. Si è fatto riflettere gli alunni sul cosa loro possono fare, non mossi da scopi meramente economici, ma umanitari. La presidente della Cri di Ascoli, Cristiana Biancucci, ha ricordato l’importanza di dare l’opportunità ai giovani di diventare protagonisti e vivere un’esperienza didattica diversa, con valenza formativa e crescita personale su tematiche come le manovre di primo soccorso.